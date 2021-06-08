Роздягнені, босі і голодні: у Бердянську від горе-матері втекли двоє маленьких дітей

Матір дітей на момент їх зникнення була п'яною.

У Бердянську Запорізької області на вулиці виявили двох дітей. Малюки були босі, майже роздягнені і голодні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Близько 9 години ранку учора, 7 червня, до поліції зателефонувала місцева жителька, яка повідомила, що у дворах між багатоповерхівками блукають двоє малолітніх дітей, які майже роздягнені, босі та голодні.

На місці правоохоронці, які прибули на виклик, виявили двох хлопчиків приблизно 2 та 4 років. Діти не змогли пояснити, де проживають, тому їх відвезли до дитячого відділення місцевої лікарні. Там малюків оглянули медики - вони були здорові і активно йшли на контакт.

"Працівники поліції розшукали матір дітей, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння та повідомили, що її дітей тимчасово вилучено і поміщено до лікарні. Стосовно 36-річної жінки ювенальні поліцейські склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративні правопорушення", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Львові хлопчик непомітно для дорослих вийшов з дому і блукав вулицями міста.

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