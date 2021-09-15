Роздягнулась та розмахувала білизною: у Кременчуці перед університетом бігала жінка із оголеними грудьми

Жінка намагалась втекти від медиків, які приїхали на місце події.

У м. Кременчук Полтавської області перед головним корпусом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського помітили оголену жінку.

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Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Ху**вий Кременчук".

На відео, яке опублікували у Мережі видно, як жінка посеред вулиці знімає ліфчик та розмахує ним. При цьому вона не звертає уваги на велику кількістю людей поряд.

Як зазначається, згодом приїхали медики, які намагались госпіталізували жінку, проте та від них тікала. Зрештою її таки наздогнали. Причини її поведінки невідомі.

Фото: телеграм-канал "Ху**вий Кременчук"

Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.

Також у місті Дніпро голий чоловік посеред дня катався по асфальту в Слобожанському проспекті в районі виконкому. На його ногах був взутий лише один гумовий капець. Спочатку чоловік без одягу в неадекватному стані бігав вулицею.

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