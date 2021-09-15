Роздягнув і волочив по землі: у Кременчуці 27-річний чоловік вбивав на вулиці жінку і фільмував це на камеру

Роздягнув і волочив по землі: у Кременчуці 27-річний чоловік вбивав на вулиці жінку і фільмував це на камеру

Криміналістів шокувало побачене у телефоні зловмисника.

У Кременчуці Полтавської області поблизу багатоповерхівки виявили тіло місцевої жительки. Пенсіонерку волочили по землі, а на її тілі не було живого місця.

Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

Вчора, 14 вересня вранці, в місті Кременчук поблизу багатоповерхового житлового будинку перехожий виявив тіло літньої жінки. Жінка була оголена, а криваві сліди волочіння розтяглися на декілька десятків метрів.

Поліцейські встановили особу загиблої — 79-річна бабуся, мешканка будинку, поблизу якого знайшли її тіло. Щоранку бабуся виходила з багатоповерхівки і підгодовувала безпритульних собак і котів.

Правоохоронці провели ряд першочергових заходів та з’ясували час вчинення особливо жорстокого злочину і загальні прикмети вбивці.

"Поганця затримали безпосередньо на вулиці, коли він, змінивши одяг, вже направлявся у невідомому напрямку. Затриманий зізнався у скоєнні вбивства бабусі. Вражає і те, що за результатами проведення слідчих дій, серед інших речових доказів вилучено мобільний телефон, на який фігурант фільмував безпосередній процес вчинення страшного злочину", - розповідають у Департаменті.

Підозрюваним у вбивстві виявився 27-річний неодноразово судимий місцевий житель. Чи перебував фігурант у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, буде встановлено під час досудового слідства.

Наразі тривають слідчі дії, останньому повідомлено про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області біля багатоповерхівки знайшли тіло жінки. Нею виявилася місцева жителька, яка вийшла зранку погодувати безпритульних тварин.

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