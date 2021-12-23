Роздягнувся та кинувся до дитини: у Кропивницькому чоловік врятував ученицю 5 класу, яка тонула в крижаній воді

Роздягнувся та кинувся до дитини: у Кропивницькому чоловік врятував ученицю 5 класу, яка тонула в крижаній воді

Завдяки небайдужості випадкового свідка дівчинка залишилась живою.

У м. Кропивницькому у четвер, 23 грудня, чоловік врятував ученицю 5 класу, яка провалилась під лід та тонула.

Про це повідомили в ДСНС України.

Інцидент стався о 14:00 в у мікрорайоні Озерна Балка. Там 12-річна дівчинка прибігла до приміщення гімназії та повідомила, що під кригу на озері провалилась дівчинка і вона тоне. Працівники навчального закладу викликали медиків та рятувальників. Це почув чоловік, який був у приміщенні, він кинувся рятувати дитину.

Facebook/ ДСНС України

Небайдужий роздягнувся та обережно підповз до дівчинки, намагаючись її витягнути.

"Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег. П’ятикласницю зігріли у гімназії та заспокоїли до прибуття медиків, які транспортували її у задовільному стані до дитячої обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС повідомили, що чоловіка, який першим кинувся рятувати дівчинку звати Костянтин Яриніч. Там наголосили, що саме завдяки чоловіку, дівчинка залишилась живою.

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