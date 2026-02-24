ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Рожеві фламінго в Україні — на межі зникнення через Росію: що вона накоїла

На Одещині рожеві фламінго під загрозою зникнення через постійні атаки «Шахедами».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фламінго на Одещині

Фламінго на Одещині

Рожеві фламінго під загрозою зникнення через війну в Україні. Їхні гнізда, яйця, пташенят просто знищують.

Про це пише еколог, науковий журналіст, представник парку «Тузловські лимани» Іван Русев.

Він наголосив: кадри є унікальними і публікуються вперше. Моторошне видовище демонструє, якої шкоди фламінго завдає війна Росії проти України.

«На відео, знятого автоматично фотопасткою вдень і вночі, показано, як лякаються „Шахедів“ рожеві фламінго в Національному природному парку „Тузлівські лимани“, — написав він.

Раніше йшлося про те, що у водах Чорного моря біля Одещини знову зафіксували маслянисті плями. Зокрема, в районі Тузлівських лиманів це спричинило масову загибель крабів. Через плівку олії на поверхні води морські організми не можуть нормально дихати, а під час шторму ситуація лише посилилася. Цей інцидент розглядають як черговий приклад екологічного терору.

Як відомо, внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці у Чорне море потрапили тисячі тонн нафтопродуктів. Заруднення є значним і створює серйозні екологічні ризики. Натомість Кремль демонструє повну бездіяльність.

Нагадаємо, війна Росії «вбиває» клімат в Україні. Так, вже зафіксовано рекордні показники забруднення.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie