Фламінго на Одещині

Реклама

Рожеві фламінго під загрозою зникнення через війну в Україні. Їхні гнізда, яйця, пташенят просто знищують.

Про це пише еколог, науковий журналіст, представник парку «Тузловські лимани» Іван Русев.

Він наголосив: кадри є унікальними і публікуються вперше. Моторошне видовище демонструє, якої шкоди фламінго завдає війна Росії проти України.

Реклама

«На відео, знятого автоматично фотопасткою вдень і вночі, показано, як лякаються „Шахедів“ рожеві фламінго в Національному природному парку „Тузлівські лимани“, — написав він.

Раніше йшлося про те, що у водах Чорного моря біля Одещини знову зафіксували маслянисті плями. Зокрема, в районі Тузлівських лиманів це спричинило масову загибель крабів. Через плівку олії на поверхні води морські організми не можуть нормально дихати, а під час шторму ситуація лише посилилася. Цей інцидент розглядають як черговий приклад екологічного терору.

Як відомо, внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці у Чорне море потрапили тисячі тонн нафтопродуктів. Заруднення є значним і створює серйозні екологічні ризики. Натомість Кремль демонструє повну бездіяльність.

Нагадаємо, війна Росії «вбиває» клімат в Україні. Так, вже зафіксовано рекордні показники забруднення.