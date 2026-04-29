- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Рожеві пелікани в Одесі похизувалися поповненням: чому пташеня сіре (відео)
Міськрада Одеси закликала завітати до зоопарку, щоб на власні очі побачити родину рожевих пеліканів.
Родина рожевих пеліканів в Одеському зоопарку поповнилася малечею. Птахи демонструють неймовірну турботу про своє потомство, даруючи відвідувачам справжній позитив.
Про це повідомила Одеська міська рада.
В Одеському зоопарку у родині рожевих пеліканів народилося пташеня. Вони з’являються на світ повністю голими та темними, однак уже за кілька тижнів вкриваються пухом і починають нагадувати маленькі білі хмаринки.
Одеські пелікани проявляють зворушливу батьківську турботу.
Міськрада закликала завітати до зоопарку, щоб отримати позитивні емоції та насолодитися красою дикої природи просто в межах міста.
До слова, раніше до нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині знову прилетіла зграя рожевих фламінго і почала обирати безпечні ділянки для проживання. Фламінго — рідкісний для України вид, що зазвичай гніздиться в Африці, Азії та на півдні Європи.
А ще на Одещині помітили рідкісну для цих місць руду чаплю, що мігрує з Африки. Птах ідеально маскується під сухий очерет завдяки своєму забарвленню та вмінню завмирати з витягнутою шиєю. Від сірої чаплі вона відрізняється меншим розміром, гнучкішою шиєю та довгими пальцями, що дозволяють ходити по плавучій рослинності.