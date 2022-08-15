Розфарбуємо дитинство: АЛЛО направить 5% від продажів у застосунку на допомогу українським дітям

Клієнти АЛЛО, збираючи своїх дітей до школи, замовляючи товари в мобільному застосунку АЛЛО, можуть підтримати й тих дітей, яким необхідна допомога саме зараз.

Напередодні шкільного сезону АЛЛО проводить грандіозний розпродаж товарів для дітей, шкільного приладдя, гаджетів та всього, що необхідне для відмінного навчання – як в офлайн, так і онлайн форматі. Але не для всіх українських дітей 1 вересня цього року буде традиційним поверненням до школи, адже через війну чимало родин втратили або покинули свої домівки. За даними міжнародної організації UNICEF, в Україні зараз 3 млн внутрішньо переміщених дітей, їх кількість дедалі зростатиме. Ці діти потребують різного роду допомоги: медичної, психологічної, гуманітарної.

Тому компанія АЛЛО влаштовує благодійну акцію: з 12 серпня до 05 вересня 2022 року 5% з кожної покупки будь-якого товару в мобільному застосунку АЛЛО будуть спрямовані на допомогу дітям, яких торкнулася війна. Зібрані кошти компанія АЛЛО направить благодійним фондам «Голоси дітей» та «Мама+Я», які підтримують дітей та допомагають їм впоратися з ключовими потребами та проблемами. Фонди надаватимуть психологічну допомогу українським дітям, у яких є в цьому потреба, а також проводитимуть свята та творчі заняття для покращення психологічного та емоційного стану.

«Війна не обійшла нікого, і особливо вразила дітей Безпосередньо чи опосередковано, всі українські діти зазнали психологічних травм через події. Це можна побачити у тому, які вони малюють малюнки, в які ігри грають – дитинство перестало бути кольоровим і легким. Порушено права дітей на освіту, відпочинок, медичну допомогу, свободу пересування та життя. Ми, разом із клієнтами АЛЛО та з партнерами, благодійними фондами, спробуємо допомогти дітям та повернути почуття дитинства. Впевнений, що відрахування 5% від продажу товарів, які були замовлені через мобільний застосунок, дозволять допомогти тисячам українських дітей, які постраждали внаслідок війни», – зазначає Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Так, клієнти АЛЛО, збираючи своїх дітей до школи, замовляючи товари в мобільному застосунку АЛЛО, можуть підтримати й тих дітей, яким необхідна допомога саме зараз. Адже не існує маленької допомоги, і 5% здатні зробити велику справу.

Довідка

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України.

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Благодійний фонд «Голоси дітей» відомий з 2015 року. Протягом семи років фонд надавав допомогу дітям, які постраждали в результаті бойових дій на Сході України. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в центрі уваги – евакуація сімей, негайне реагування на гуманітарні виклики та професійна психологічна допомога.

Благодійний Фонд «МАМА плюс Я» 15 років допомагає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Від початку повномасштабної війни фонд допомагає всім дітям, які постраждали від війни, а саме адресна допомога для сімей та дітей, програма «Здоров’я» (закупівля обладнання в медичні заклади/спеціальне харчування тощо), гуманітарна допомога тимчасово окупованим територіям та населеним пунктам, де тривають активні бойові дії, та проєкт «Повертаємо вкрадене війною дитинство українським дітям».