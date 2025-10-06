Розформування підрозділу Касьянова, який завдавав ударів по РФ: у ДПСУ назвали причину

Засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов

У ДПСУ прокоментували рішення щодо ліквідації роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України. Підрозділ, який створив фахівець з аеророзвідки, засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов, розформовано через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань.

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, підрозділ було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Штат налічував понад 40 військовослужбовців, а згодом — до 100 військовослужбовців. Підрозділом за час існування для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, а їхня середня вартість — 252 тисяч гривень. Також підрозділ було забезпечено приміщеннями, озброєнням та засобами захисту, транспортними засобами, пальним, портативними та автомобільними радіостанціями, Starlink, ноутбуками та планшетами.

«Протягом 2025 року було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА», — зазначив Демченко.

Втім за результатами застосування жодного разу не було підтвердження ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

«Рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління», — підкреслив речник ДПСУ.

Демченко додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, 3 жовтня Юрій Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України.

«Нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генеральського недоумства і „політичної“ доцільності. Ми не бунтуємо, не мітингуємо, не висуваємо політичних вимог. Ми хочемо лише одного — воювати у складі підрозділу», — написав Касьянов.

На ситуацію відреагував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, пообіцявши розібратися та знайти рішення. Він також акцентував, що перехід групи Касьянова до СБС та ГУР залежить від нього, реальних спроможностей літака і готовності його команди реально працювати.