З працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна – Істомін

З працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна. Це цивільні особи.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

"Із працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна. Працівники – це цивільні особи", – зауважив речник.

Він додає, що з них можна створити лише, умовно, будівельні бригади.

"Стосовно військовослужбовців ТЦК, то наказу щодо їхнього розформування - немає", - наголосив він.

Нагадаємо, в Україні хочуть розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) і створити з їхніх працівників понад 10 бригад. В Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

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