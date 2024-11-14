Розформування ТЦК та відправка персоналу на фронт: як розвивалось обговорення реформи

Верховна Рада України розглядає можливість розпуску територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Такі заходи обговорюються на тлі ряду скандалів, пов’язаних із перевищенням повноважень співробітниками ТЦК, а також через їхню неефективність у процесах мобілізації. Останнім часом відзначено спад темпів мобілізації, про що заявляли одразу декілька народних депутатів.

ТСН зібрало історію розвитку обговорень щодо розформування ТЦК та можливе створення рекрутингових центрів.

Скандали, пов'язані з роботою ТЦК

В Україні набирає обертів нова хвиля скандалів, пов’язаних із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Методи роботи цих центрів, особливо застосування "бусифікації" для мобілізації, викликають численні скарги щодо їхньої правомірності та ефективності. Суспільна думка все частіше критикує такий підхід, розглядаючи його як несправедливий і малоефективний у контексті загальнонаціональної оборони.

Останнім часом в Україні відбулось кілька резонансних скандалів, пов'язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування. Зокрема, засоби масової інформації активно обговорюють кілька інцидентів. Один із них стався, коли футболістів українського клубу доставили до ТЦК безпосередньо перед грою, виписавши повістки всім спортсменам, а одного з гравців навіть затримали. У іншому місті призупинено роботу ліфтів через мобілізацію єдиного майстра, що їх обслуговував. Також в Одесі скасували уроки історії в одній зі шкіл, оскільки вчитель був відправлений до терцентру.

Президент Володимир Зеленський засудив "полювання" на військовозобов'язаних

Під час інтерв'ю з німецькому телеканалу ARD журналістка зауважила, що в Інтернеті з'явилося багато роликів із затриманням чоловіків військовими на вулиці. Вона запитала, чого варта особиста свобода в країні у стані війни.

Володимир Зеленський назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК.

"Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - відповів Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні можна вирішити питання з повістками сучасним способом.

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Висловлювання народних депутатів щодо необхідності ліквідації ТЦК

Національний депутат Юлія Яцик першою порушила це питання, зазначивши, що Міністерство оборони вже працює над створенням нових структур, які забезпечуватимуть більш ефективний набір військовослужбовців.

За її словами, існуючий персонал ТЦК може бути переведений на виконання бойових завдань.

"Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань", – зазначила вона.

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Народний депутат Юрій Камельчук також підтримав ідею розформування ТЦК, критикуючи їх надмірну чисельність та низьку продуктивність. Він зазначив, що майже всі завдання ТЦК можна автоматизувати.

"Там працює надто багато людей та надто неефективно – 99% їхньої роботи може бути автоматизовано", – підкреслив нардеп.

За словами Камельчука, вони не справилися з мобілізацією, і тепер в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива: самостійний професійний рекрутинг військовими частинами. Він зазначив, що ця зміна дозволить підвищити ефективність набору.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка виступає критиком діяльності Міністерства оборони України, також приєдналася до дискусії.

Вона надала інформацію, що чисельність співробітників ТЦК та рекрутингових центів по всій Україні становить до 100 тисяч осіб. За словами Безуглої, ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців, які б могли поповнити бойові підрозділи.

"Якщо розформувати ТЦК та СП, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов’язки до ЦНАП і запровадити прямий призов до бригад із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів", – заявила Безугла.

Відповідь Міністерства оборони України

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін спростував інформацію Мар'яни Безуглої, заявивши, що в українських ТЦК та СП на сьогодні працюють 36 тис. людей, а не 100 тисяч.

"В ТЦК працює зараз 36 000 людей, серед яких майже 7000 – це цивільні. Серед військових є обмежено придатні – доволі багато таких людей. Також є близько 3000 жінок. Тому не зовсім ті цифри, які ви озвучили, відповідають дійсності", – каже Лазуткін.

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Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін висловився щодо ідеї розпуску ТЦК та відправлення персоналу на фронт, зазначивши, що персонал ТЦК не можна використовувати для створення бойових підрозділів, оскільки вони переважно є цивільними особами. Він зазначив, що їх можна використати хіба що у складі будівельних бригад.

"Стосовно військовослужбовців ТЦК, то наказу щодо їхнього розформування - немає", – наголосив він.

Ця заява викликала бурхливі суперечки в суспільстві.

Темпи мобілізації знизилися

В Україні знизились темпи мобілізації, протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів.

Нагадаємо, що народний депутат Роман Костенко заявив, що Україні потрібно мобілізувати близько 500 тисяч людей. Така кількість необхідна для заміни військових, які вже довгий час воюють, а також для підсилення бойових підрозділів.