Розформування ТЦК: як це може вплинути на ефективність мобілізації — нардеп

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вважає, що пропозиції розформувати ТЦК є “суто популізмом”.

Розформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може негативно вплинути на ефективність мобілізації, тому є недоцільним.

Таку думку висловив народний депутат Олександр Федієнко, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в коментарі “Радіо Свобода”.

За його словами, пропозиції розформувати ТЦК є “суто популізмом”.

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“Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати [ТЦК]. На це є об’єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні. До того ж, коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації”, – наголосив Федієнко.

На його думку, в Україні потрібно популяризувати рекрутинг, створивши таку модель, коли коли військовозобов’язаний чітко розуміє, до якого військового формування чи військової частини потрапить.

У такий спосіб, вважає нардеп, ефективність набору до війська поступово перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних.

Раніше народна депутатка Юлія Яцик заявила, що в Україні потрібно розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та створити з їхніх працівників понад 10 бригад.

Нагадаємо, в українських ТЦК та СП на сьогодні працюють 36 тис. людей, а не не 100 тис., як заявляла народна депутатка Мар’яна Безугла.

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