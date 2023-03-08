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Розгін протестів у Грузії та відсутність механізованих сил у росіян для просування: головні новини ночі 8 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5902
Час на прочитання
1 хв
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Розгін протестів у Грузії та відсутність механізованих сил у росіян для просування: головні новини ночі 8 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 березня 2023 року: 

  • Протести в Грузії: чому зібрався обурений натовп і до чого тут Росія. Читати далі –>
  • Водомет і сльозогінний газ: у Грузії поліція почала затримувати учасників акції протесту Читати далі –>
  • У Грузії розігнали протест перед будівлею парламенту: люди залишилися за барикадами Читати далі –>
  • Росіянам бракує спроможності використати можливе захоплення Бахмута: їм не вистачає механізованих сил - ISW Читати далі –>
  • Протести в Грузії: що відбулося за ніч 8 березня 2023 року Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5902
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