Розгін студентів на Майдані: заступнику секретаря РНБО часів Януковича Сівковичу оголосили нову підозру

ДБР повідомило чергову підозру в держзраді заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони часів Януковича Володимиру Сівковичу. Йдеться про організацію побиття студентів на Майдані у листопаді 2013-го.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Працівники бюро наголошують, що Москва завербувала Сівковича ще наприкінці 90-х, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва РФ щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України.

"Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після початку студентських протестів на Майдані Незалежності Сівкович почав втілювати плани РФ. Вночі проти 30 листопада 2013-го він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований розгін та побиття студентів. Тоді силовики побили 55 учасників зібрання. Понад 300 осіб тікали з центру Києва й переховуватись в приміщені Михайлівського собору.

"Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави. Своєю чергою, це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім було використано Росією у веденні підривної діяльності проти нашої держави. Після подій на Майдані, суспільно-політична криза значно ускладнила консолідацію різних гілок влади щодо протидії "гібридній війні" РФ проти України та анексії територій", - наголошують в ДБР.

Окрім того, своїми діями Сівкович створив передумови для здійснення Кремлем активних дій щодо окупації частини території України.

Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території РФ, куди виїхав ще 2014-го. Крім того, Сівкович є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.

Нагадаємо, у грудні 2023-го СБУ оголосила Сівковичу про підозру в держзраді. Він причетний до організації масштабних інформкампаній на користь Кремля. Для цього колишній чиновник у Києві залучав до співпраці відомих політиків, серед яких був підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич.

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