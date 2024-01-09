Розгляд гучного законопроєкту про мобілізацію: що вирішили в Комітеті з питань нацбезпеки

За словами Гончаренка, Міноборони погодилося зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою).

Сьогодні, 9 січня, відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядали урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, ухвалення рішення по мобілізаційному законопроекту Комітетом було перенесено на завтра. Таким чином документ завтра, скоріше за все, ще не потрапить на розгляд Ради.

"Міноборони в своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою)", – повідомив нардеп.

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк також підтвердив, що Комітет оборони сьогодні завершив засідання і переніс питання щодо мобілізації на завтра.

"Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання), і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні", – зазначив він.

Раніше йшлося про те, що у законопроєкті про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів.

Нагадаємо, юрист Ростислав Кравець вказав на недоліки і корупційні ризики законопроєкту про мобілізацію.

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