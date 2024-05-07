Розгляд скількох справ зупинили через мобілізацію обвинувачених: статистика вражає 

Через добровільну мобілізацію покарання уникають не тільки дрібні крадії та хулігани, а й насильники та вбивці.

В Україні припинено майже 11 тисяч кримінальних справ, обвинувачені за якими виявили добровільне бажання піти на фронт.

Про це пише NGL.media.

Серед припинених судами справ майже кожна п'ята відкрита за крадіжку. В "топі" також смертельні ДТП та торгівля наркотиками.

Проте є й значна кількість корупційних та економічних злочинів. Водночас автори статті виявили кілька справ за тяжкими статтями, зокрема сексуальне насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.

За даними Держреєстру судових рішень, загальна картина зупинених через мобілізацію кримінальних справ така:

крадіжка – 2187;

ДТП з потерпілими – 766;

торгівля наркотиками – 757;

легкі тілесні ушкодження – 541;

дезертирство – 439;

тяжкі тілесні ушкодження – 394;

грабіж – 370;

придбання наркотиків – 367;

торгівля зброєю – 342;

шахрайство – 321;

викрадення авто – 315;

привласнення, розтрата – 282;

хуліганство – 281;

отримання хабара – 267;

розбій – 241;

середні тілесні ушкодження – 239;

домашнє насильство – 200;

умисне вбивство – 185;

пропозиція хабара – 130;

підробка документів – 123.

З усієї кількості припинених справ журналісти вивчили 400 випадків. З'ясувалося що майже 25% обвинувачених у цих справах скоїли злочини, коли мали статус військових.

Нагадаємо, Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо мобілізації засуджених. У тексті до документа зазначається, що "серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни".

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