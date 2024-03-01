Розгляд законопроєкту триває: Веніславський сказав, до якого терміну демобілізації схиляються

Обговорення довкола цього аспекту не вщухають.

Питання демобілізації розглядатимуть у режимі закритого засідання комітету за участі представників сектору безпеки та оборони. Наразі йдеться про 36 місяців.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

“Концептуально є згода, що треба визначити чіткі терміни служби і можливість демобілізації”, — зазначив він.

За словами Веніславського, конкретні терміни, деталі та механізми ще обговорюватимуться.

"Чи це стосується участі у бойових діях, виконання бойових розпоряджень чи обов'язків з несення військової служби в тилу тощо. 36 місяців — це той орієнтир, до якого ми зараз консенсусно схиляємось", — додав Веніславський

Раніше у Раді сказали, що, ймовірно, новий законопроєкт про мобілізацію приймуть у другому читанні до кінця березня. Кількість правок, внесених до документа, є величезною – 4 тисячі.

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