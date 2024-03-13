Розгляд знову затягується: нардеп назвав термін, коли можуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію

За словами Железняка, документ скоріш за все ухвалять у другій половині квітня, а набуде чинності він аж у середині травня.

Комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони України скасував засідання 13 березня, на якому нардепи мали розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію. Тепер ухвалення документу затягується ще на довший час – ймовірно, аж до середини квітня.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає "Еспресо".

"Комітет скасували сьогодні, зараз розглянуто менше ніж 10% правок. Що заважає владі це зробити швидше – у мене відповіді логічної немає", – сказав він.

Железняк припускає, що з такими темпами законопроєкт можуть ухвалити в другому читанні десь у середині квітня. Відповідно, документ набуде чинності аж у середині травня.

"Виглядає так, що тільки в квітні ми його пройдемо. І, відповідно, в середині квітня він може бути проголосованим. Відповідно, вступить він в силу вже в середині травня, за прогнозами", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації. Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

Нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.

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