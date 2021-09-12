Розглядав справи Шеремета та Медведчука: що відомо про суддю Писанця, якого знайшли мертвим

Розглядав справи Шеремета та Медведчука: що відомо про суддю Писанця, якого знайшли мертвим

Віталій Писанець розглядав найбільш резонансні справи в Україні.

Вчора, 11 вересня, у селі під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду 53-річного Віталія Писанця. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

ТСН.ua зібрав найголовніші факти з біографії загиблого судді.

Від 1998 до 2011 року Віталій Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області. У 2011-му був призначений головою цього суду. У 2012 році на Писанця напали і побили невідомі. Його госпіталізували з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною нападу була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця згідно з указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Віталій Писанець розглядав найбільш резонансні справи в Україні.

У 2015 році Писанець ухвалив рішення про зняття арешту із $15 млн. у банку Олександра Януковича. А у 2019 зняв арешт з майна скандального ексміністра внутрішніх справ за часів Віктора Януковича Віталія Захарченка, який причетний до вбивств учасників Революції Гідності.

Суддя свого часу відклав обрання запобіжного заходу ексміністрові транспорту часів президентства Віктора Януковича Миколі Рудьковському. Тоді як ветеранові полку “Азов” Олександру Демидову (позивний “Волков”), якого підозрювали у нападі на Сергія Сивохо, Писанець призначив цілодобовий домашній арешт.

Він проводив одне засідання у справі кума Путіна Віктора Медведчука. Тоді розглядали відведення іншого судді в справі нардепа.

У справі про загибель журналіста Павла Шеремета Писанець ухвалював рішення про запобіжні заходи фігурантам Юлії Кузьменко, Яні Дугар та Андрію Антоненкові. Адвокати фігурантів заявляли про відвід судді Віталію Писанцю.

2 вересня 2021 року, у межах справи про авіакатастрофу Ан-26 з курсантами на Харківщині, він звільнив з-під арешту генерала Олександра Турінського, який очолював Харківський національний університет Повітряних сил. Суддя відпустив його під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, що у селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

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