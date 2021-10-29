"Розглядає в телефоні лікаря фото доньки": у Дніпрі рятують породіллю з онкозахворюванням та коронавірусом

"Розглядає в телефоні лікаря фото доньки": у Дніпрі рятують породіллю з онкозахворюванням та коронавірусом

Вагітну жінку з лімфомою та коронавірусом доправили до лікарні, де їй зробили кесарів розтин.

У Дніпрі у клінічній лікарні імені Мечникова зараз медики рятують життя мами та її новонародженої доньки. Дівчинка народилася недоношеною, а у її мами - рак та коронавірус.

Про це розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

До лікарні Мечникова у Дніпрі доправили важкохвору вагітну жінку із Павлограда. В неї лімфома, а також вона захворіла на коронавірус і має двобічну пневмонію. Лікарі ухвалили рішення робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину. У реанімації лікарні на світ з'явилася дівчинка вагою 1200 грамів та зростом 39 см. Нині новонароджена дихає сама і починає засвоювати харчування.

"Її мама Іра в реанімації на апараті ШВЛ, важка ковід-пневмонія, лімфома, кесарів. Крізь трубу апарата розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна донька приходить до лікарні, щоб подивитись на маму через вікно. Їм ще разом треба пройти дуже важкий шлях лікування коронавірусу, онкозахворювання, становлення новонародженої", - розповів Сергій Риженко.

Він додав, що чоловік жінки працює у шахті, також перехворів на коронавірус, але у легкій формі, бо раніше зробив щеплення.

Нагадаємо, що у лікарні Мечникова у Дніпрі рятують подружжя з коронавірусом, яке приїхало з Донецької області. Чоловік у реанімації під киснем, дружина - у терапії.

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