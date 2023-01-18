Розглядаємо всі можливі версії аварії: генпрокурор про падіння гвинтокрила у Броварах

Правоохоронці розглядають всі можливі версії падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

"Наразі на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - зазначив він.

Костін наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Нагадаємо, вранці 18 січня поблизу дитсадка у Броварах впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебували дев'ять людей, зокрема, керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Загалом станом на 10:00 ранок відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей, ще 29 осіб зазнали поранень, 15 з яких – діти. Вони перебувають у лікарні. За словами свідків трагедії, вони бачили на місці катастрофи закривавлених дітей з опіками.

Пізніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що гелікоптер ДСНС летів з керівництвом МВС у справах "в одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії".

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