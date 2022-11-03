"Розгорнув" агітацію на підтримку окупантів: у Черкасах чиновник виправдовував дії ворожої армії

Служба безпеки викрила у Черкаській області чиновника-зрадника. Він закликав до підтримки військових армії країни агресорки Росії, а також до знищення українців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що поплічником виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку. Після захоплення росіянами області зрадник планував співпрацювати з ворогом.

Зазначається, що чиновник закликав допомагати російським окупаційним угрупованням у захопленні регіону. Він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Прихильник "руского міра" заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці провели обшук у підозрюваного. У нього виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Зрадникові повідомили про підозру за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників". Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Харкові в СБУ працював російський "кріт". Зрадник передавав окупантам дані про пересування та позиції ЗСУ, оборонні операції військових та українських спецслужб.

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