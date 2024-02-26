Розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час боїв за Миколаїв: СБУ викрила колаборанта

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України викрила колаборанта, який розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час боїв за Миколаїв.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисник співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області. Ним виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району.

"Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців", які зайшли до цього населеного пункту. Встановлено, що "їдальню" для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ РФ.

"Крім того, чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів. Надалі загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресорки", - вказано у повідомленні.

Після звільнення чоловік переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила подружжя-агентів ФСБ, які готували ракетний удар з метою знеструмити Львів.

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