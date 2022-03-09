Розгортають намети та знищують боєприпаси: як ДСНС ліквідує наслідки обстрілів окупантами

Розгортають намети та знищують боєприпаси: як ДСНС ліквідує наслідки обстрілів окупантами

Надзвичайники врятували 18 людей.

Рятувальники за ніч 9 березня здійснили 190 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілу російськими окупантами. Надзвичайники врятували 18 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях рятувальники разом із українським Червоним хрестом та органами місцевої влади розгорнули 74 намети для обігріву громадян.

“Протягом 8 березня отримано від іноземних партнерів 15 пожежно-рятувальних автомобілів; 6 автомобілів гуманітарної допомоги з пожежно-рятувальним майном”, - розповіли в ДСНС України.

Наслідки обстрілу також ліквідують і піротехніки, які знищили 85 вибухонебезпечних предметів.

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