Розгортають намети та знищують боєприпаси: як ДСНС ліквідує наслідки обстрілів окупантами

Надзвичайники врятували 18 людей.
Рятувальники за ніч 9 березня здійснили 190 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілу російськими окупантами. Надзвичайники врятували 18 людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях рятувальники разом із українським Червоним хрестом та органами місцевої влади розгорнули 74 намети для обігріву громадян.
“Протягом 8 березня отримано від іноземних партнерів 15 пожежно-рятувальних автомобілів; 6 автомобілів гуманітарної допомоги з пожежно-рятувальним майном”, - розповіли в ДСНС України.
Наслідки обстрілу також ліквідують і піротехніки, які знищили 85 вибухонебезпечних предметів.
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