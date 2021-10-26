Черги у пункти вакцинації і відсутність місць у лікарнях: яка ситуація з коронавірусом у "червоних" регіонах

Черги у пункти вакцинації і відсутність місць у лікарнях: яка ситуація з коронавірусом у "червоних" регіонах

Понад 19 тисяч людей напередодні занедужали на коронавірус.

В Україні 734 особи минулої доби померли від наслідків коронавірусу. Такої кількості жертв від початку пандемії ще не було.

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Яка ситуація в регіонах України, йдеться у сюжеті ТСН.



Понад 19 тисяч людей напередодні занедужали на коронавірус. Очільник МОЗ вже анонсував - найближчим часом ще п'ять областей України також стануть червоними: це Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська. І від сьогодні вже почервоніли Миколаївщина та Рівненщина.

У Рівному переповнені лікарні, лікарі кажуть, значно побільшало тяжких випадків хвороби. Там величезні черги на ПЛР-тести.

На Херсонщині розгорнули мобільний шпиталь для хворих на ковід. Він у місті Каховка, і складається з 35 наметів та модулів, більшість з яких – це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Таким чином в області, яка у "червону" зону потрапила однією з найперших, додатково з'являться 120 ліжкомісць.

У Миколаєві, який у "червоній" зоні відсьогодні, люди шикуються у черги у пункти вакцинації. Аби прийняти всіх охочих, такі пункти доводиться відкривати раніше. Медики кажуть, з вихідних тут аншлаг. За день в одному пункті може вакцинуватися до пів тисячі осіб.

За минулу добу в Миколаївській області та Миколаєві зафіксували 508 нових випадків інфікування. 31 людина померла, серед них нема вакцинованих. Лікарні переповнені, особливо у Миколаєві. Тут нових шпиталізованих пацієнтів втричі більше ніж тих, кого вже можна виписати додому.

"Ми спостерігаємо в цю хвилю ковіду надходження хворих в більш важкому стані, ніж було навесні. Більшість хворих потребує кисневої підтримки. 95 відсотків хворих, які надходять на лікування, не вакциновані", - розповів заступник головного лікаря міської лікарні №5 Миколаєва Сергій Матвієнко.

Містом вже курсують патрулі, які перевіряють дотримання карантинних вимог. Поки відомостей про оштрафованих немає.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: у вже "червоному" Миколаєві люди шикуються у черги до пунктів вакцинації

Нагадаємо, що у Рівненській області, яка перебуває у "червоній" зоні карантину, лікарні переповнені хворими на COVID-19. Більшість із госпіталізованих - невакциновані, вони у тяжкому стані.

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