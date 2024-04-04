Розкрадання грошей УЗ: за ексрадника ОП Шила уже внесли заставу – ЦПК

За інформацією Центру протидії корупції, один із адвокатів Шила Сергій Тарасюк сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП.

За колишнього радника Офісу президента і співробітника СБУ Артема Шила, якому сьогодні обрали запобіжний захід, уже внесли заставу у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Артем Шило після внесення застави має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

"Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віце-прем'єром Кубраковим та низкою інших осіб", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Центру, один із адвокатів Шила Сергій Тарасюк сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП.

"Він (адвокат Тарасюк. – Ред.) є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна", – зазначає Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що САП та НАБУ викрили організовану групу, що заволоділа 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці". Її очолював ексрадник ОП та працівник СБУ Артем Шило.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про Артема Шила і скандальну історію. Також стало відомо про інших учасників схеми, яким оголосили підозру.

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