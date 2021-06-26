Розгромив фастфуд: у Харкові затримали неадеквата з каструлею на голові (відео 18+)

Перед цим він з газовим балончиком напав на автомобіль, який стояв неподалік.
У Харкові проти ночі, 26 червня, чоловік з каструлею на голові влаштував погром у McDonald's.
Про це поінформував Телеграм-канал ХС Харків та опублікував відео.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Так, на відео можна побачити, що чоловік з каструлею на голові розніс вночі літній майданчик McDonald's на Французькому бульварі.
Перед цим він з газовим балончиком напав на автомобіль, який стояв неподалік. Поліція затримала порушника.
Раніше у Львові троє молодиків розтрощили автобусну зупинку та пішли пити пиво.