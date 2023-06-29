Розгулював лісом та ніжився на сонці: у Карпатах зняли на відео рідкісного дикого кота 

У Закарпатській області фотопастки зафіксували рідкісного в Україні лісового кота. Вважається, що в нашій державі є лише 300 таких тварин.

Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник.

Фотопастка в одному із масивів заповідника зафіксувала рідкісного дикого кота. Тварина розгулювала лісом та ніжилась на сонці.

Науковці Карпатського біосферного заповідника наголошують, що дикий кіт є рідкісним в Україні. На території нашої держави мешкає орієнтовно лише 300 таких тварин.

"Кіт лісовий - подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким притупленим чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі, вони не наближаються до людських осель", - йдеться у повідомленні заповідника.

На Закарпатті фотопастка зафіксувала рідкісного лісового кота

Дикі коти мешкають у горах, лісах, плавнях та скелястих ущелинах. Полює лісовий кіт лише вночі, а вдень він відпочиває. Тварина харчується в основному мишами, комахами, рідше - птахами, плазунами і дуже любить рибу.

Природніми ворогами дикого кота є рись, вовк і шакал. Останнім часом популяція цих тварин скорочується, оскільки вони схрещуються з домашніми котами. На популяцію також негативно впливає вирубування лісів, полювання на тварину, активне сільське господарство.

"Котики полюбляють жити на одинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат. Значної шкоди чистоті виду завдають бродячі коти. Через парування з дикими котами у них утворюються гібриди", - повідомили науковці.

Нагадаємо, у Карпатах сфотографували рідкісного дикого кота, він шукав собі пару.

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