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Розгулював лісом та ніжився на сонці: у Карпатах зняли на відео рідкісного дикого кота 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Розгулював лісом та ніжився на сонці: у Карпатах зняли на відео рідкісного дикого кота 

У Карпатах зняли на відео рідкісного кота лісового / Фото: скриншот з відео

Популяція диких котів різко зменшується.

У Закарпатській області фотопастки зафіксували рідкісного в Україні лісового кота. Вважається, що в нашій державі є лише 300 таких тварин. 

Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник. 

Фотопастка в одному із масивів заповідника зафіксувала рідкісного дикого кота. Тварина розгулювала лісом та ніжилась на сонці. 

Науковці Карпатського біосферного заповідника наголошують, що дикий кіт є рідкісним в Україні. На території нашої держави мешкає орієнтовно лише 300 таких тварин. 

"Кіт лісовий - подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким притупленим чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі, вони не наближаються до людських осель", - йдеться у повідомленні заповідника. 

На Закарпатті фотопастка зафіксувала рідкісного лісового кота

На Закарпатті фотопастка зафіксувала рідкісного лісового кота

Дикі коти мешкають у горах, лісах, плавнях та скелястих ущелинах. Полює лісовий кіт лише вночі, а вдень він відпочиває. Тварина харчується в основному мишами, комахами, рідше - птахами, плазунами і дуже любить рибу. 

Природніми ворогами дикого кота є рись, вовк і шакал. Останнім часом популяція цих тварин скорочується, оскільки вони схрещуються з домашніми котами. На популяцію також негативно впливає вирубування лісів, полювання на тварину, активне сільське господарство. 

"Котики полюбляють жити на одинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат. Значної шкоди чистоті виду завдають бродячі коти. Через парування з дикими котами у них утворюються гібриди", - повідомили науковці. 

Нагадаємо, у Карпатах сфотографували рідкісного дикого кота, він шукав собі пару

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Дата публікації
Перегляди
2845
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