Розхапали за секунди: у Мережі показали, як пенсіонери Харкова "розмітають" продукти за знижками (відео)

Розхапали за секунди: у Мережі показали, як пенсіонери Харкова "розмітають" продукти за знижками (відео)

Пенсіонери за лічені хвилини розібрали продути за зниженою ціною.

У Харкові пенсіонери за кілька хвилин "розмели" продукти за зниженими цінами, які виклали в супермаркеті. Товари придатні до вживання, але такі, у яких за пару днів закінчиться строк реалізації.

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Відео виклали у телеграм-каналі "ТРУХА".

"Довели пенсіонерів. На Салтівському шосе пенсіонери розгрібають "просторочку", - підписали відео його автори.

На кадрах видно, як покупці супермаркету розбирають продукти за зниженими цінами. Натовп скупчився біля корзин, де виклали такі товари і "розмітають" їх буквально на очах.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

В інших країнах також за знижкою продають товар, у якого термін придатності закінчується. Хіба що нормально купують, а не натовпом, штовхаючись.

Як на мене цевідлуння "совка", неважливо що, головне - урвати дешево.

У всіх нормальних країнах така практика, а в Данії взагалі безкоштовно або за 1 євро роздають біля супермаркету. Краще ж, ніж викинути

Я вам скажу, що у нас люди і не за "прострочку" б'ються. Виставте червону ікру хоча б по 100 грн./банку - вони її розгребуть. У нас такий менталітет.

Нормальна практика в усьому світі, краще, ніж викидати - продати в половину дешевше продукт з 1-2 днями до закінчення терміну придатності.

Нагадаємо, що у Житомирі пенсіонери за хвилину розмітають зі стелажів "соціальний" хліб, який коштує набагато дешевше, ніж звичайний.

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