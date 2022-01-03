"Рожеве око", випадіння волосся, головний біль: нетипові симптоми "Омікрону", на які варто звертати увагу

Симптоми "Омікрону" відрізняються від симптомів попередніх штамів.

"Омікрон" поширюється світом і має симптоми, нехарактерні для інших штамів коронавірусу. Серед них - головний біль, нудота, налиті кров'ю очі та випадіння волосся.

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Фахівці перелічили ознаки COVID-19, на які слід звертати увагу, пише The U.S. Sun.

Гловний біль

За словами британського вірусолога і професора молекулярної онкології, професора Лоуренса Янга, головний біль вважається найпоширенішим симптомом штаму "Омікрон.

Втома

Ще одним симптомом, який з’являється на ранніх стадіях у хворих на Covid-19, є втома. Втома, пов’язана з Covid-19, означатиме, що люди будуть відчувати себе надзвичайно виснаженими навіть після відпочинку.

Біль у горлі

Згідно з даними програми ZOE Covid, майже половина людей, які захворіли на COVID-19, скаржилися на біль у горлі. Але він не надто сильний і зникає вже після п’яти днів.

Нежить

Нежить був другим за поширеністю симптомом коронавірусної хвороби. Близько у 60% хворих він був присутнім.

Професор Тім Спектор з Королівського коледжу Лондона раніше зазначав, що симптоми Covid-19 зараз все більше схожі на звичайну застуду.

Чхання

Хоча чхання не є типовим симптомом Covid-19 і зазвичай є ознакою звичайної застуди, дослідження ZOE показало, що часте чхання, тобто більше, ніж зазвичай, може бути ознакою інфікованості коронавірусом у тих, хто щеплений.

Кашель

Постійний кашель зустрічається лише у 4 з 10 людей, заражених коронавірусом.

Підвищена температура

Цей симптом означає, що тіло реагує на інфекцію і допомагаючи імунній системі боротися з нею.

"Рожеве око" (кон'юнктивіт)

Коронавірус здатен проникати в клітини організму через рецептори ангіотензин-перетворюючого ферменту ACE2. Вони розташовані в сітківці та епітеліальних клітинах, що вистилають білки, повіки. Це активізує процес запалення, що супроводжується симптомами кон'юнктивіту.

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Випадіння волосся

Хоча випадіння волосся не є типовим симптомом Covid-19, за даними Американської академії асоціації дерматології, випадання волосся є досить поширеним явищем після високої температури.

Згідно з останніми дослідженнями, "Омікрон" призводить до легшого перебігу захворювання, ніж штам "Дельта" – особливо для вакцинованих людей.

Втрата смаку і запаху

У багатьох людей, у яких підтвердився коронавірус, повідомили про втрату нюху та/або смаку. Водночас в інших інфікованих "Омікроном" пацієнтів змінилися відчуття смаку і запаху, тобто речі пахли і смакували по-іншому, ніж зазвичай.

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