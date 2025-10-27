"Розгін" у ТЦК: відомий військовий описав, як слід реформувати мобілізацію

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Війну з Росією неможливо зупинити лише добровольцями. Тому мобілізація в Україні як спосіб поповнення армії має бути, однак потрібно змінити кілька речей.

Таку думку військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» висловив у своєму телеграм-каналі.

Бунятов погодився з думкою командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом про те, що «війну з таким гігантом неможливо зупинити лише добровольцями». Річ у тім, що у Росії уп’ятеро більше навіть добровольців, не кажучи вже про примусову мобілізацію на окупованих територіях, зеків, заробітчан тощо.

«Осман» відверто заявив, що до української армії люди вже майже не йдуть добровільно, навіть на посади «діловодів» до підрозділів з найвищими рейтингами. Він пояснив це тим, що люди не хочуть відмовлятися від комфорту, до якого звикли в цивільному житті.

«Мобілізація як спосіб поповнення армії має бути, проте потрібно пофіксити кілька речей, які дратують навіть мене», — зазначив Бунятов.

Військовий вважає, що слід:

«розігнати» з ТЦК та СП усіх тих, хто не воював; тих, хто «пригрілися» по знайомству;

притягувати до кримінальної відповідальності тих працівників ТЦК, які застосовують фізичне насильство та «вбивають людей просто за те, що ті бояться воювати»;

встановити чіткі терміни служби;

давати можливість отримати відношення від військових частин вже під час навчання у центрах та проходити службу в тих підрозділах, які люди самі обирають, а не за розподілом.

«Що це дасть? Люди, яких примусово висмикнуть з комфортних умов, отримають вибір „куди йти“ — і це дасть їм впевненість у тому, що вони матимуть можливість нормально служити й довіряти командиру, до якого прийшли», — пояснив «Осман».

Він переконаний, що ці прості речі «врятують нашу країну».

Бунятов зізнався, що за нинішніх умов і сам не знає, як би відреагував на ТЦК, «ризикуючи після учебки потрапити в українську версію „Вагнер“.

До слова, напередодні військовий Володимир «Шаміль» Шередега розкритикував працівників ТЦК, які можуть мобілізувати «по беспределу» абсолютно будь-кого, швидко провівши через ВЛК, навіть якщо людина має право на відстрочку чи звільнення. За словами «Шаміля», такі мобілізовані «перечікують» у навчальному центрі, оформлюють документи і через місяць-два «списуються» з армії.

Головна проблема: немає механізму контролю та відповідальності для ТЦК за мобілізацію непридатних або тих, хто має право на звільнення. Шередега вважає, що необхідно змінити підхід, вимагаючи від ТЦК якість, а не лише кількість мобілізованих.