Розхитувала обстановку в Україні: СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала на замовлення політсили

СБУ знешкодила організоване угруповання, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Ботоферму використовували також представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Серед останніх "операцій" зловмисників:

поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ;

проведення кампанії з дискредитації першої леді - Олени Зеленської.

Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

Керівника злочинної групи викрили, ним виявився громадянин Росії, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт". Чоловік організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політичних сил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Встановлено, що російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.

Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Фото: СБУ

Крім того, "політексперт" неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його "кураторам".

Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили:

апаратно-програмний комплекс , який забезпечував функціонування ботоферми;

, який забезпечував функціонування ботоферми; 5000 сім-карт , які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;

, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів; 200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві викрили колишнього заступники голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який незаконно продавав військову амуніцію. Чоловіка затримали під час спроби продати бронежилети на суму більш як 600 тисяч гривень.

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