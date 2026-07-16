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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Розгром тіньового флоту: по танкерах знову відпрацювали морські дрони СБУ

Україна вдарила по двох суднах російського тіньового нафтового флоту. Ці судна перебувають під санкціями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ зазнає втрат у морі

РФ зазнає втрат у морі / © Associated Press

Морські дрони СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі.

Про це повідомили в СБУ.

«Служба безпеки України у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери „Louise 1“ та „Banda“, що входять до складу „тіньового флоту“ РФ. По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ „Мамай“, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, танкер «Louise 1» задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації.

Танкер «Banda» також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.

«Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулементів та скидала бомби, але безрезультатно», — уточнили в СБУ.

Нагадаємо, минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby відпрацював по підсанкційному танкеру «Blue» у виключній економічній зоні України в Чорному морі.

Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «МоЛоЧКа» за 9 днів уразили 116 суден російського тіньового флоту. У ніч проти 14 липня знищено ще 11 об’єктів в Азовському морі: 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир. Це ускладнює логістику нафти для РФ та створює дефіцит пального у Криму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
300
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