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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
390
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1 хв

Розгром тіньового флоту РФ: Сили оборони уразили ще сім танкерів — і це ще не все

Окупанти знову зазнали втрат — Генштаб розкрив, що вдалося знищити.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Танкер

Танкер / © Associated Press

У ніч проти 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей ворога.

Про це повідомив Генштаб.

«Уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря. У тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію „Небо-У“ та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі», — йдеться у повідомленні.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, супутникові знімки підтвердили результати української атаки на російський «тіньовий флот» в Азовському морі. На оприлюднених кадрах видно щонайменше два уражені танкери поблизу Керченської протоки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
390
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