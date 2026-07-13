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Розгром тіньового флоту РФ: Сили оборони уразили ще сім танкерів — і це ще не все
Окупанти знову зазнали втрат — Генштаб розкрив, що вдалося знищити.
У ніч проти 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей ворога.
Про це повідомив Генштаб.
«Уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря. У тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію „Небо-У“ та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі», — йдеться у повідомленні.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Нагадаємо, супутникові знімки підтвердили результати української атаки на російський «тіньовий флот» в Азовському морі. На оприлюднених кадрах видно щонайменше два уражені танкери поблизу Керченської протоки.