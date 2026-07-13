Танкер / © Associated Press

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У ніч проти 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей ворога.

Про це повідомив Генштаб.

«Уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря. У тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію „Небо-У“ та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі», — йдеться у повідомленні.

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Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, супутникові знімки підтвердили результати української атаки на російський «тіньовий флот» в Азовському морі. На оприлюднених кадрах видно щонайменше два уражені танкери поблизу Керченської протоки.

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