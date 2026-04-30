Укрaїнa
Розігріє до +22 градусів: коли до України прийде довгоочікуване потепління

1 травня в Україні стане перехідним днем відпрохолодної до теплої погоди на всій території країни.

Анастасія Павленко
За кілька днів прийде тепло

Погода в Україні на початку останнього місяця весни буде з температурними коливаннями від нічних заморозків на більшій частині території до незначного денного потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

1 травня вночі ще холодно, +1+4 градуси, заморозки ще триматимуться.

Денна температура повітря в п’ятницю становитиме +8+11 градусів, на півдні та на північному заході +10+13 градусів.

Дощі пройдуть місцями на півночі, у центрі та на сході України. На заході та півдні — без істотних опадів.

Погода у Києві 1 травня

У Києві 1 травня місцями можливий невеликий дощ, вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів.

«2-3 травня максимальна температура в Україні становитиме +12+16 градусів, а на заході подекуди +18+22 градусів. Початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну», — додала вона.

Нагадаємо, сьогодні Україну накрив сніг — його фіксують у Києві, області та на Полтавщині.

Квітень завершується значним похолоданням із нічними заморозками, які охоплять більшість областей України. Згідно з прогнозами, температурні показники почнуть поступово зростати лише з початком травня.

