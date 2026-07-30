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Розігріє до +33: синоптики обіцяють суху спеку в останній день липня
У п’ятницю, 31 липня, період стійкої антициклональної погоди триватиме, опади не очікуються на всій території України.
В останній день липня погода в Україні буде переважно сухою та теплою, а в окремих західних областях температура підніметься вище +30 °C.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
За прогнозом синоптиків, удень температура становитиме переважно +23…+30 °C, а на заході місцями повітря прогріється до +33 °C.
Уночі синоптики прогнозують від +10 до +18 °C.
Найгарячішим регіоном України завтра може стати захід. У західних областях температура місцями підніматиметься приблизно до +33 °C, особливо у денні години.
В інших регіонах максимуми здебільшого залишатимуться в межах +30 °C.
Зазначимо, за прогнозом синоптиків, протягом другої половини поточного тижня до України зайдуть теплі повітряні маси з Європи. На всій території країни на тлі антициклону очікується значне потепління, яке особливо посилиться протягом вихідних.