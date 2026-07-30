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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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73
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Розігріє до +33: синоптики обіцяють суху спеку в останній день липня

У п’ятницю, 31 липня, період стійкої антициклональної погоди триватиме, опади не очікуються на всій території України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У п'ятницю буде тепло

У п’ятницю буде тепло / © Pixabay

В останній день липня погода в Україні буде переважно сухою та теплою, а в окремих західних областях температура підніметься вище +30 °C.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

За прогнозом синоптиків, удень температура становитиме переважно +23…+30 °C, а на заході місцями повітря прогріється до +33 °C.

Уночі синоптики прогнозують від +10 до +18 °C.

Найгарячішим регіоном України завтра може стати захід. У західних областях температура місцями підніматиметься приблизно до +33 °C, особливо у денні години.

В інших регіонах максимуми здебільшого залишатимуться в межах +30 °C.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, протягом другої половини поточного тижня до України зайдуть теплі повітряні маси з Європи. На всій території країни на тлі антициклону очікується значне потепління, яке особливо посилиться протягом вихідних.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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