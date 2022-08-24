Розірвало від любові до Росії: на Запоріжжі висадили в повітря гауляйтера Михайлівки

Його підірвали у авто.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Голову окупаційної адміністрації селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка підірвали у власному автомобілі сьогодні, 24 серпня, вранці.

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Колаборант з моменту окупації добровільно пішов служити до загарбників, зробивши "карколомну кар'єру від тамади і співробітника ДК, до керівника громади".

В останні дні Сушко став надто активно готуватися до проведення псевдореферендуму, змушуючи місцевих жителів погрозами брати участь у фейковому шоу, за що й, мабутьпоплатився життям.

Окупанти підтверджують, що Сушка висадили в повітря в машині, і він у критичному стані перебував у лікарні. Згодом стало відомо, що колаборант таки вирушив на концерт до Кобзона.

Місцеві партизани повідомляють, що будуть знищувати усіх колаборантів і зрадників.

Нагадаємо, під час атаки ЗСУ по одній з військових баз росіян в окупованому Мелітополі було знищено багато військової техніки та членів особового складу ворога.

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