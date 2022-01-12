Розірване авто повисло на відбійнику: у Харкові у ДТП загинули троє дорослих і травмувалися двоє дітей

Зіткнулися дві автівки.

У Харкові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло троє людей.

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Про це повідомляє ТРУХА.

ДТП сталася на повороті на Черкаську Лозову. Зіткнулися дві автівки.

В результаті таксі 30-40 влетіло у відбійник і повисло. Загинули троє людей, ще двоє дітей, які перебували на момент зіткнення в автомобілях, (залишилися сиротами), отримали травми різного ступеню тяжкості.

"Двоє дітей – хлопчика та дівчинку – госпіталізовано. Два-три роки їм. Загиблі – дорослі. Жінка та двоє чоловіків", - розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.

Нагадаємо, що у моторошній ДТП у Мелітополі разом з чоловіком загинула юристка Центру БВПД.

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