Розірване авто повисло на відбійнику: у Харкові у ДТП загинули троє дорослих і травмувалися двоє дітей

Зіткнулися дві автівки.
У Харкові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло троє людей.
Про це повідомляє ТРУХА.
ДТП сталася на повороті на Черкаську Лозову. Зіткнулися дві автівки.
В результаті таксі 30-40 влетіло у відбійник і повисло. Загинули троє людей, ще двоє дітей, які перебували на момент зіткнення в автомобілях, (залишилися сиротами), отримали травми різного ступеню тяжкості.
"Двоє дітей – хлопчика та дівчинку – госпіталізовано. Два-три роки їм. Загиблі – дорослі. Жінка та двоє чоловіків", - розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.
Нагадаємо, що у моторошній ДТП у Мелітополі разом з чоловіком загинула юристка Центру БВПД.
Читайте також: