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- Ексклюзив ТСН
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Розлучитись вже можна через смартфон: в Україні запустили розірвання шлюбу онлайн
Міністерство цифрової трансформації відкриває бета-тестування онлайн-розлучення. Подати заяву, підтвердити її та завершити процедуру можна буде через застосунок.
Міністерство цифрової трансформації оголосило про старт бета-тестування нової послуги — розлучення через застосунок “Дія”. Наразі триває набір охочих протестувати сервіс, а після його запуску процедура розірвання шлюбу стане доступною онлайн.
Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі ТСН.
Сервіс покликаний зробити процес розлучення максимально простим та позбавити людей зайвої бюрократії.
“Нас звинувачують у тому, що ми розбиваємо серця українців, але насправді, якщо такий етап у житті людини настав, він має проходити легко, без бюрократії, у декілька кліків”, — зазначила вона.
За словами Коваль, механізм роботи буде схожим на онлайн-одруження. Один із подружжя подає заяву через “Дію”, після чого другий отримує сповіщення та має підтвердити свою згоду.
“Потрібно подати заяву в “Дії”, чоловіку або дружині прийде сповіщення. Через 30 днів буде відеоконференція, на якій державний реєстратор впевниться, що наміри обопільні й не змінилися. Після цього потрібно буде підписати заяву Дія.Підписом, а за кілька днів свідоцтво про розлучення надійде поштою”, — пояснила заступниця міністра.
Водночас упродовж 30-денного терміну подружжя зможе відкликати заяву, якщо змінить своє рішення.
“Ми спеціально зробили цей 30-денний термін, щоб не було так: посварилися ввечері, а вранці вже пошкодували про своє рішення. У цей час пара може або змінити рішення, або навпаки — остаточно його підтвердити”, — сказала Коваль.
Вона також уточнила, що сама послуга в “Дії” буде безкоштовною, однак користувачам потрібно буде сплатити державний збір за реєстрацію розірвання шлюбу, передбачений законодавством. Зробити це можна буде безпосередньо в застосунку.
Наразі Мінцифри шукає учасників бета-тестування, щоб зібрати відгуки користувачів і вдосконалити сервіс перед повноцінним запуском.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
“ПІДПИСАНО МИРНУ УГОДУ між США та ІРАНОМ! УКРАЇНЦІ ВЖЕ можуть РОЗЛУЧИТИСЬ в ДІЇ!”
Нагадаємо, в Україні виявили фейкову сторінку, яка імітує сервіс Дія.BankID і пропонує встановити сторонній APK-файл. Фахівці попереджають: такі застосунки можуть збирати персональні дані, перехоплювати SMS і отримувати доступ до смартфона.