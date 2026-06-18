Розлучитись вже можна через смартфон: в Україні запустили розірвання шлюбу онлайн

Розлучення (ілюстративне фото) / © pexels.com

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Міністерство цифрової трансформації оголосило про старт бета-тестування нової послуги — розлучення через застосунок “Дія”. Наразі триває набір охочих протестувати сервіс, а після його запуску процедура розірвання шлюбу стане доступною онлайн.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі ТСН.

Сервіс покликаний зробити процес розлучення максимально простим та позбавити людей зайвої бюрократії.

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“Нас звинувачують у тому, що ми розбиваємо серця українців, але насправді, якщо такий етап у житті людини настав, він має проходити легко, без бюрократії, у декілька кліків”, — зазначила вона.

За словами Коваль, механізм роботи буде схожим на онлайн-одруження. Один із подружжя подає заяву через “Дію”, після чого другий отримує сповіщення та має підтвердити свою згоду.

“Потрібно подати заяву в “Дії”, чоловіку або дружині прийде сповіщення. Через 30 днів буде відеоконференція, на якій державний реєстратор впевниться, що наміри обопільні й не змінилися. Після цього потрібно буде підписати заяву Дія.Підписом, а за кілька днів свідоцтво про розлучення надійде поштою”, — пояснила заступниця міністра.

Водночас упродовж 30-денного терміну подружжя зможе відкликати заяву, якщо змінить своє рішення.

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“Ми спеціально зробили цей 30-денний термін, щоб не було так: посварилися ввечері, а вранці вже пошкодували про своє рішення. У цей час пара може або змінити рішення, або навпаки — остаточно його підтвердити”, — сказала Коваль.

Вона також уточнила, що сама послуга в “Дії” буде безкоштовною, однак користувачам потрібно буде сплатити державний збір за реєстрацію розірвання шлюбу, передбачений законодавством. Зробити це можна буде безпосередньо в застосунку.

Наразі Мінцифри шукає учасників бета-тестування, щоб зібрати відгуки користувачів і вдосконалити сервіс перед повноцінним запуском.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

“ПІДПИСАНО МИРНУ УГОДУ між США та ІРАНОМ! УКРАЇНЦІ ВЖЕ можуть РОЗЛУЧИТИСЬ в ДІЇ!”

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Нагадаємо, в Україні виявили фейкову сторінку, яка імітує сервіс Дія.BankID і пропонує встановити сторонній APK-файл. Фахівці попереджають: такі застосунки можуть збирати персональні дані, перехоплювати SMS і отримувати доступ до смартфона.

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