Розірвану на частини худобу розкидало полем: на Херсонщині окупанти вбили з десяток корів (відео)

Такий вигляд має "рускій мір" в селі.

У селищі Високопілля на Херсонщині окупанти пограбували сонячну електростанцію і вбили з десяток худоби, яка паслась поблизу.

Моторошні кадри з опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На ролику видно розкидану по території худобу, деяких з тварин розірвало на частини.

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"Руцкемір прийшов асвабаждать. Високопілля. Херсонщина. Наслідки окупації. Вбита худоба навколо зруйнованої та пограбованої сонячної електростанції", - йдеться у повідомленні СтратКому.

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