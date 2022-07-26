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Розкатали губу і насмішили Мережу: ватажки "ДНР" назвали термін, до якого планують повністю окупувати Донецьку область

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Розкатали губу і насмішили Мережу: ватажки "ДНР" назвали термін, до якого планують повністю окупувати Донецьку область

з відкритих джерел

Керівництво псевдореспубліки "ДНР" будує "наполеонівські" плани.

Тут висловили намір повністю захопити Донеччину вже за місяць.

Про це пофантазував перший заступник голови Мінінформації так званої "ДНР" Данило Безсонов, а фантазії сепаратиста підхопили російські пропагандистські засоби інформації.

За його словами, уся Донецька область перейде під контроль "ДНР" до кінця серпня.

Гучна і нереалістична заява "псевдопосадовця" насмішила Мережу. Реакція підписників найбільшої телеграм-спільноти Донеччини "Типичный Донецк" говорить сама за себе.

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Нагадаємо, що бойовик "ДНР" визнає, що ЗСУ зруйнували російський міф про "другу армію світу". Він також вважає, що після цього "українцям потрібно ставити пам'ятник".

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