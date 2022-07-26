Розкатали губу і насмішили Мережу: ватажки "ДНР" назвали термін, до якого планують повністю окупувати Донецьку область

Тут висловили намір повністю захопити Донеччину вже за місяць.

Про це пофантазував перший заступник голови Мінінформації так званої "ДНР" Данило Безсонов, а фантазії сепаратиста підхопили російські пропагандистські засоби інформації.

За його словами, уся Донецька область перейде під контроль "ДНР" до кінця серпня.

Гучна і нереалістична заява "псевдопосадовця" насмішила Мережу. Реакція підписників найбільшої телеграм-спільноти Донеччини "Типичный Донецк" говорить сама за себе.

Нагадаємо, що бойовик "ДНР" визнає, що ЗСУ зруйнували російський міф про "другу армію світу". Він також вважає, що після цього "українцям потрібно ставити пам'ятник".

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