Розкидані людські кістки: у Рівному невідомі розкопали поховання жертв Голокосту

Це вже не перший випадок вандалізму чи спроби мародерства, зафіксований в урочищі "Сосонки".

У Рівному, в урочищі "Сосонки" невідомі вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту.

Про це інформує Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ).

В урочищі "Сосонки" поховано понад 17,5 тисяч євреїв. На місці поховання було виявлено яму глибиною більше 1,5 метра. Поруч валялися численні кістки.

"Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе все робочі інструменти", — йдеться в повідомленні.

Керівник організації "Рівненська єврейська громада" Геннадій Фраєрман у коментарі "Суспільному" додав, що яму уже закопали.

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"Побачили яму, нагорі прямо кістки, в ямі кістки людські. Того, хто копав, хтось налякав і він кинув там все, не маскуючи яму. Там відро, кістки, кістки нагорі, рукавиці. Була слідчо-оперативна група, знімали відбитки пальців з кирки, яку він покинув", — сказав Фраєрман.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо зловмисника розшукають, йому загрожує обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Це вже не перший випадок вандалізму чи спроби мародерства, зафіксований у "Сосонках". Кілька років тому був аналогічний випадок. Тоді зловмисника затримали.

"Справу довели до суду і відпустили, й дозволили таким чином і далі копати", — говорить очільник організації "Рівненська єврейська громада".

Нагадаємо, що на єврейському кладовищі Рівного влаштували місце відпочинку.

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