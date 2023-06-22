Розкішна вілла в Іспанії з водієм, елітні автівки і поїздки за кордон: деталі гучного скандалу з одеським військкомом

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

Військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив до корупційного скандалу. Він нібито збагатився на оформленні так званих "білих квитків" за відстрочку від мобілізації, а також оформив на свою матір розкішну віллу в Іспанії.

Всі деталі гучного скандалу зібрав ТСН.ua.

Початок історії

Євген Борисов був призначений військовим комісаром Одеської області у липні 2019 року. До цього він обіймав посаду військового комісара Малиновського військкомату міста Одеси. Загалом на посаді військкома Борисов працює від 1996 року.

Борисов під час призначення на посаду / Фото: скриншот з відео

Борисов опинився у центрі корупційного скандалу наприкінці квітня. Тоді ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що родина Євгена Борисова володіє у Європі розкішною нерухомістю та елітніми автомобілями.

За його словами, наразі зафіксовано не менше п'яти незаконних епізодів, безпосереднім учасником яких став Борисов. Серед них:

справа із ввезенням преміального авто у вигляді гуманітарки;

проживання родини військкома в орендованому майні за п'ять тисяч євро на місяць;

придбання його матір'ю елітного будинку в Марбельї (Іспанія) загальною вартістю у 3,95 мільйона;

відпочинок самого військкома Євгена Борисова на території іспанського курорту під час воєнного стану в Україні, а саме від 22 грудня до 18 січня 2023 року;

придбання його дружиною офісу в одному з елітних офісних центрів у Марбельї (у січні 2023 року).

"Ми зібрали усі документи. У нас є всі докази, коли виїжджав через яке КПП, як автомобілі завозилися, як майно. Власне, я опублікував документи про вступ у власність його мами. Це саме вступ у власність відбувся, коли він там перебував", — сказав Мосійчук у коментарі для Radio NV.

Елітна нерухомість

Мосійчук у звинуватив військкома в тому, що той купує за мільйони євро в Європі розкішну нерухомість та елітні авто.

Зокрема, оформив на свою матір віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн, а також офіс вартістю до €2 млн й оформив на дружину.

Вілла родини одеського військкома в Іспанії / Фото: Українська правда

Дружина військкома, за даними з Мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з'явився "Мерседес Гелендваген".

Вілла, джип і офісне приміщення / Фото: Українська правда

"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, становить близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні.

Після публікації цієї інформації Борисова відсторонили від займаної посади. За інформацією УП, в ДБР військовий комісар повідомив, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина. ДБР надіслало запит до Іспанії, а скандал почав вщухати.

"Однак через два місяці після моменту публікації ми повторно взяли витяги з іспанських реєстрів - і на маєток, і на офісне приміщення. І вілла, і офіс досі записані на родину Борисова", - зазначив Ткач.

Дорогі авто

Крім "Мерседес Гелендваген", у Борисова є ще один новий позашляховик - Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Зареєстроване авто на тещу Борисова. Land Cruiser вартістю близько 100 тисяч доларів - це вже третє авто, яке з'явилося у власності родини одеського військкома від початку Великої війни.

Toyota Land Cruiser 2023 року випуску / Фото: Українська правда

Біля маєтку помітили електричний Mercedes V-класу 2022 року випуску. Вартість такої автівки стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто на матір одеського військкома.

Mercedes V-класу 2022 року випуску / Фото: скриншот з відео

Загальна вартість такого автопарку становить близько пів мільйона доларів, підрахував Ткач.

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