Розкішна вілла в Іспанії з водієм, елітні автівки і поїздки за кордон: деталі гучного скандалу з одеським військкомом

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.
Військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив до корупційного скандалу. Він нібито збагатився на оформленні так званих "білих квитків" за відстрочку від мобілізації, а також оформив на свою матір розкішну віллу в Іспанії.
Всі деталі гучного скандалу зібрав ТСН.ua.
Початок історії
Євген Борисов був призначений військовим комісаром Одеської області у липні 2019 року. До цього він обіймав посаду військового комісара Малиновського військкомату міста Одеси. Загалом на посаді військкома Борисов працює від 1996 року.
Борисов опинився у центрі корупційного скандалу наприкінці квітня. Тоді ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що родина Євгена Борисова володіє у Європі розкішною нерухомістю та елітніми автомобілями.
За його словами, наразі зафіксовано не менше п'яти незаконних епізодів, безпосереднім учасником яких став Борисов. Серед них:
- справа із ввезенням преміального авто у вигляді гуманітарки;
- проживання родини військкома в орендованому майні за п'ять тисяч євро на місяць;
- придбання його матір'ю елітного будинку в Марбельї (Іспанія) загальною вартістю у 3,95 мільйона;
- відпочинок самого військкома Євгена Борисова на території іспанського курорту під час воєнного стану в Україні, а саме від 22 грудня до 18 січня 2023 року;
- придбання його дружиною офісу в одному з елітних офісних центрів у Марбельї (у січні 2023 року).
"Ми зібрали усі документи. У нас є всі докази, коли виїжджав через яке КПП, як автомобілі завозилися, як майно. Власне, я опублікував документи про вступ у власність його мами. Це саме вступ у власність відбувся, коли він там перебував", — сказав Мосійчук у коментарі для Radio NV.
Елітна нерухомість
Мосійчук у звинуватив військкома в тому, що той купує за мільйони євро в Європі розкішну нерухомість та елітні авто.
Зокрема, оформив на свою матір віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн, а також офіс вартістю до €2 млн й оформив на дружину.
Дружина військкома, за даними з Мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з'явився "Мерседес Гелендваген".
"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, становить близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні.
Після публікації цієї інформації Борисова відсторонили від займаної посади. За інформацією УП, в ДБР військовий комісар повідомив, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина. ДБР надіслало запит до Іспанії, а скандал почав вщухати.
"Однак через два місяці після моменту публікації ми повторно взяли витяги з іспанських реєстрів - і на маєток, і на офісне приміщення. І вілла, і офіс досі записані на родину Борисова", - зазначив Ткач.
Дорогі авто
Крім "Мерседес Гелендваген", у Борисова є ще один новий позашляховик - Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Зареєстроване авто на тещу Борисова. Land Cruiser вартістю близько 100 тисяч доларів - це вже третє авто, яке з'явилося у власності родини одеського військкома від початку Великої війни.
Біля маєтку помітили електричний Mercedes V-класу 2022 року випуску. Вартість такої автівки стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто на матір одеського військкома.
Загальна вартість такого автопарку становить близько пів мільйона доларів, підрахував Ткач.
Вивіз до Іспанії брата свого водія
Журналіст з'ясував, що Борисов вивіз до Іспанії брата свого водія. За словами Михайла Ткача, хлопець скоріше за все працює водієм матері військового комісара.
"Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП", - додав автор розслідування.
Реакція Борисова на інформацію про дороге майно
Сам Борисов телефонній розмові з журналістом спочатку все заперечував.
Але після слів, що вілла досі зареєстрована на його матір, а офіс – на дружину, військком заявив, що всі пояснення дав правоохоронним органам.
Він запевнив, що "не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі".
"Я це все дізнався зі ЗМІ. Я не займаюся ніяким бізнесом, це не моє", - каже Борисов.
За словами військкома, його дружина займається там роздрібною торгівлею, але він "не влазить у ці справи".
"Я нічого не придбав, я вже давав пояснення", - сказав Борисов.
Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку та купила собі Land Cruiser".
Відпочинок під час воєнного стану
За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, під час дії воєнного стану, від 22 грудня 2022 до 18 січня 2023 року, одеський військком відпочивав за кордоном, в Іспанії.
У коментарі Михайлові Ткачу Борисов заперечив, що був в Іспанії, але "проговорився", що у цей час був у Туреччині.
"Відмазування" від мобілізації
В ДБР встановили, що за винагороду начальник Одеського військкомату давав вказівку підлеглим не призивати військовозобов'язаних. І хоч прізвища військкома не називають, але посаду начальника Одеського обласного ТЦК обіймає саме полковник Євген Борисов. Наразі військком відсторонений від виконання службових обов'язків.
"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", – зазначили в ДБР.
Крім того, Бюро перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.
Екснардеп Ігор Мосійчук стверджував, що в одеському ТЦК просто продавали "білі квитки". За його інформацією, "відмазатися від мобілізації нібито коштувало від 5 тисяч євро.
"Продавав "білі квитки", крав на забезпеченні військових, син працює в Одеському управлінні СБУ. 5 тисяч "білий квиток" коштував... Умовно кажучи, 2 тисячі одеситів, які купили "білий квиток", віддали від 5 до 10 тис. євро, і він заробив 10-20 млн", - зазначив Мосійчук і додав, що охочих могло бути значно більше, ніж 2 тисячі.
"Скільки і кого він "відмазав" - цього я не знаю, хай з цим розбирається слідство. Хапаючи людей на вулицях, засовуючи людей у швидкі допомоги, він воює проти України", - каже Мосійчук.
Українська журналістка Зоя Казанжи припустила, що всі показові жорстокі затримання військовозобов'язаних в Одесі здійснювалися саме для того, щоб залякати місцеве населення і підштовхнути до давання хабаря.
"Кажуть, що в Одесі найдорожчий "білий квиток". А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть", - писала журналістка Зоя Казанжи у своєму Facebook.
Скандали з мобілізацією в Одесі
Зазначимо, що в Одесі дійсно була низка гучних випадків, пов'язаних із врученням повісток. Так, співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки, неодноразово жорстоко затримували чоловіків під час вручення повістки.
Також в Одесі чоловік у військовій формі посеред дороги влаштував конфлікт та погрожував військкоматом іншому водієві.
Отримав орден, хоч жодного дня не воював
Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Проте, за інформацією журналістки Зої Казанжи, за 50 днів від моменту вторгнення і до 2 квітня 2022 року, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.
Хто "покриває" Борисова
За інформацією того ж Ігоря Мосійчука, син Борисова працює працює в Одеському управлінні СБУ. У Мережі неодноразово писали, що одеський ТЦК став "лазівкою" для ухилянтів-"мажорів" зі всієї України для отримання дозволу на виїзд за кордон. Інших деталей поки що з'ясувати не вдалося.
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