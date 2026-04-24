Журналісти дізналися про розкішне життя колишнього посадовця ТЦК Богдана Васькевича завдяки фотографіям в Instagram його нареченої — блогерки Аліни з Одеси. Зокрема, з’ясувалося, що ексвійськком користується елітною нерухомістю, яка належить його родичеві.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

На фотографіях, які публікувала блогерка Аліна в соцмережі, обличчя її нареченого закрите сердечком. Але завдяки характерному татуюванню на руці чоловіка журналісти встановили, що на фото — Богдан Васькевич, який щонайменше 8 років обіймав різні посади в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Одеси й області.

Станом на жовтень 2023 року його називали заступником військового комісара одного з одеських районних ТЦК та СП.

На спільних фото Аліна зображена, зокрема, у преміальному львівському готелі та SPA-комплексі Emily Resort, де ніч у найдешевшому номері коштує 12 тисяч гривень, а також на відпочинку в літніх Карпатах і зимовому Львові.

Окрім того, дівчина часто фотографувалася у ліфті елітного житлового комплексу в Одесі. Іноді — разом з нареченим. Також є її фото в квартирі.

З реєстру речових прав на нерухоме майно «Слідство.Інфо» дізналося, що квартирою площею 145 квадратних метрів і паркомісцем у цьому ЖК володіє Ігор Рожко — рідний дядько Богдана Васькевича.

З інформації в держреєстрі журналісти дізналися, що за квартиру начебто було заплачено три роки тому 5,5 мільйона гривень. Однак на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 мільйонів гривень.

У довідці про оціночну вартість цього житла вказано ціну майже 11 мільйонів гривень (без урахування ремонту).

Використавши декілька фото з помешкання після ремонту, які опублікувала блогерка Аліна, журналісти з’ясували, що вартість такого ремонту могла стати у 10 млн грн, тобто вартість квартири тепер становить 21 мільйон гривень або пів мільйона доларів США.

Власник цієї нерухомості Ігор Рожко працював вчителем історії, від 2000-го до 2018 року він заробив 160 тисяч гривень. Тобто офіційних доходів йому, вочевидь, не вистачило б на купівлю преміум-квартири, у якій, судячи з усього, живе наречена його племінника.

Фігуранти розслідування ДБР

Журналісти також повідомили, що Богдан Васькевич і його батько Аркадій є фігурантами розслідування ДБР, яке розпочалося у січні 2025 року.

Зокрема, Аркадій Васькевич, який займав посаду очільник Овідіопольського РТЦК та СП, підозрюється в тому, що він, як йдеться в ухвалі суду, «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано низку нерухомого майна і транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб».

Його син Богдан Васькевич підозрюється в тому, що «перебуваючи на посаді заступника начальника — начальника відділу рекрутингу й комплектування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Слідчі вважають, що експосадовець ТЦК не вніс до декларації майно, яким користується.

Журналістам не вдалося поспілкуватися з фігурантами розслідування — вони не відповіли на телефонні дзвінки. Блогерка Аліна не відповіла на запитання журналістів, надіслані в месенджері.

Нагадаємо, в Одесі взяли під варту чотирьох військових районного ТЦК та поліцейського. Усіх п’ятьох підозрюють у викраденні людини та розбійному нападі.