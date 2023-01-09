Розкішний відпочинок під час війни: речниця ДПСУ потрапила у скандал (фото)

Жінка потрапила у скандал через світлини, які поширилися Інтернетом.

Пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у скандал.



Жінка відпочивала та хвалилася розкішним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.

Також речниця ДПСУ похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та tiktok.

"Народ обурився, бо в Україні триває широкомасштабна війна", - зазначив журналіст і блогер Костантин Андріюк у Facebook.

Водночас користувачі знайшли відео з дитинства Іванни Плантовської, де вона гарно співає на військових концертах.

Раніше ми писали про Олесю Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, вона не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

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