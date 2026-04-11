Розклад Великодніх богослужінь ПЦУ та УГКЦ: де і коли дивитися онлайн-трансляції

Де дивитися та слухати Великоднє богослужіння

12 квітня християни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви будуть відзначати Великдень.

Упродовж 11-12 квітня прямі трансляції Великодніх богослужінь з Києва відбудуться на телеканалі «Суспільне Культура», «Українському радіо» та радіо «Культура», повідомляє «Суспільне».

Урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння, яке відбудеться у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі можна подивитися та послухати:

у суботу, 11 квітня, о 23:00 на телеканалі та на сайті «Суспільне Культура»;

у ніч із суботи на неділю, 12 квітня, з 00:05 можна послухати трансляцію богослужіння на «Українському радіо» та радіо «Культура» . Ведучий ефіру — Євген Захарченко.

Окрім того, охочі можуть подивитися й онлайн-трансляцію богослужінь на:

Святкову літургію Української греко-католицької церкви, яку проведуть у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, транслюватимуть:

у неділю, 12 квітня, о 7:00 на телеканалі «Суспільне Культура»;

у неділю, 12 квітня, з 08:35 на «Українському радіо» та радіо «Культура». Ведучий ефіру — Роман Коляда.

Нагадаємо, у Велику суботу, яка цього року припала на 11 квітня, в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

