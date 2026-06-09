Розкол у Кремлі: Зеленський окреслив конфлікт в оточенні Путіна

Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про розкол серед російських еліт щодо подальшого ведення війни. За його словами, частина оточення президента РФ Володимира Путіна виступає за продовження бойових дій, тоді як інші прагнуть їх припинення.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю The Guardian.

«Бізнесмени розуміють, що економіка РФ у жахливому стані», — каже він.

Реклама

Водночас глава держави наголосив, що посилення санкційного тиску Заходу разом із військовою стійкістю України може суттєво наблизити завершення війни. Особливу роль, за його словами, відіграє боротьба з російським тіньовим флотом та обмеження в енергетичному секторі.

Зеленський також повідомив про спроби неофіційних контактів щодо можливих переговорів, підкресливши, що Україна від початку була готова до дипломатії.

«Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити», — зазначив він.

Окремо президент розкритикував спроби обговорювати питання України без її участі, зокрема контакти між США та Росією. На його думку, такі дії лише послаблюють позиції партнерів і грають на користь Кремлю.

Реклама

«У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території», — йдеться у матеріалі.

Глава держави підкреслив, що будь-які переговори можливі лише за умови поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як ми писали, Зеленський провів розмову з представниками глави США Дональда Трампа на тлі відмови Путіна від особистої зустрічі. Обговорювали можливі дипломатичні кроки та рамки майбутніх переговорів щодо завершення війни. Зеленський наголосив, що будь-які домовленості мають враховувати позицію України і не можуть ухвалюватися без її участі. Натомість відмова Путіна від переговорів ускладнює дипломатичний процес і знижує шанси на швидкий прогрес.

Новини партнерів