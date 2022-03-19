Розкрадали гумдопомогу для Збройних сил: у Вінницькій області затримали трьох жінок

Жінки працювали у будинку культури, де збирали допомогу.

У Вінницькій області поліція затримала трьох жінок, які розкрадали гуманітарну допомогу для Збройних сил України та переселенців.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Зазначається, що у Калинівці правоохоронці "на гарячому" затримали місцевих мешканок. Вони намагались викрасти з центру збору гуманітарної допомоги речі, зібрані для військових та біженців. Підозрювані працювали в будинку культури. Саме там збирали допомогу.

Жінок затримали, коли вони вантажили до автомобіля свого родича продукти харчування, предмети гігієни та товари першої необхідності. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик.

Усіх причетних до крадіжки затримано у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину за статтею "замах на крадіжку". Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

До слова, відповідно до останніх змін в законодавстві, посилено відповідальність за вчинення майнових злочинів. Так, будь-які крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану, прирівнюються до важких злочинів, за що передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, двох мешканок Київської області ошукали шахраї, які пропонували житло на Яремчанщині Івано-Франківської області. Вони повідомили, що на сайті в Інтернеті знайшли оголошення про оренду житла на Прикарпатті. Коли ж вони переказали завдаток за оренду, то зв’язок із зловмисниками обірвався.

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