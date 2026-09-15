Розкрадання 137,5 млн грн на допомозі від Варшави: НАБУ оголосило підозри посадовцям метрополітену

«Золота доставка»: як чиновники Київського метро нажилися на безкоштовних польських вагонах / © УНІАН

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Сьогодні, 15 вересня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа 137,5 млн грн «Київського метрополітену».

Про це передає пресслужба НАБУ.

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За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безоплатно передати до Києва 60 вагонів метро.

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Для організації їхнього доставлення до України «Київський метрополітен» 2023 року провів низку тендерів. У НАБУ стверджують, що перемогу в цих тендерах здобула наперед визначена компанія. Вона запропонувала транспортування за значно завищеною ціною на загальну суму 190 млн грн.

«Після отримання оплати для приховування злочину кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Надалі частину цієї суми сплатили реальному перевізнику, а решту, 137,5 млн грн, учасники схеми залишили собі», — розповіли у НАБУ.

Серед підозрюваних:

експосадовець комунального підприємства «Київський метрополітен»;

три службовці комунального підприємства;

два співорганізатори злочину;

директор підконтрольної компанії.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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