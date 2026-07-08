Розкрадання на дронах чи тиск на ЗМІ: що відомо про скандал навколо «Скелі», «Бабеля» та Vyriy Industries

ДБР провела обшуки у виробника дронів – до чого тут "Бабель і "Скеля"

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Правоохоронці розслідують факти можливого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дронів для потреб Сил оборони. Загальна сума контрактів, що опинилися під прицілом слідства, становить майже 7 мільярдів гривень.

Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу Генерального прокурора.

За попередніми даними, упродовж 2025 року приватне підприємство поставило дрони різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд грн.

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Слідство перевіряє версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість БПЛА, закуплених за бюджетні кошти.

Правоохоронці з’ясували, що для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності.

Окремо перевіряються фінансові операції на користь низки ФОПів з ознаками фіктивності. Серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.

Під час допитів десять таких осіб повідомили, що фактично підприємницьку діяльність не здійснювали, а документи для реєстрації надали за грошову винагороду.

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Встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Про яку компанію йдеться

І хоча назву компанії і прізвища фігурантів не уточнили, з офіційною заявою про обшуки вийшла компанія-виробник дронів VYRIY INDUSTRIES. «Вирій Індастрі» — один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні.

Там підтвердили, що сьогодні правоохоронці провели у них обшуки.

«Напередодні проти Vyriy Industries та CEO компанії Олексія Бабенка була розгорнута скоординована інформаційна кампанія. На низці анонімних Telegram-каналів і пов’язаних із ними ресурсів одночасно з’явилися публікації з маніпулятивними та непідтвердженими звинуваченнями на адресу компанії та її керівника», — йдеться в повідомленні.

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Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries.

До чого тут «Бабель» і полк «Скеля»

Зауважимо, що Олексій Бабенко є не тільки CEO компанії-виробника дронів, але й інвестор та акціонер медіа «Бабель».

У виданні додали, що під час обшуків у компанії в офісі знайшли 40 мільйонів гривень готівкою. Бабенко каже, що це гроші на зарплати працівникам компанії. Мовляв, готівкою платять з міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників.

Видання «Бабель» повʼязує обшуки з виходом свого матеріалу про катування і небойові смерті мобілізованих у скандальному полку 425 ОШП «Скеля».

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Сам полк «Скеля» вийшов з офіційною заявою щодо цих звинувачень

«425 ОШП спростовує будь-який зв’язок між виходом журналістських матеріалів у одному з видань та обшуки у компанії, якою володіє акціонер цього медіа. Ми вважаємо некоректними будь-які припущення стосовно нашої афільйованості до тиску на українське незалежне ЗМІ», — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, що НАБУ затримало чинного народного депутата, який обвинувачується у корупції.

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