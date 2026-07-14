Масштабні розкрадання у «Центренерго»: на ремонтах ТЕС вкрали мільйони гривень

Розкрадання у «Центренерго» / © СБУ

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Начальник одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та двоє власників афілійованих компаній-постачальників розікрали понад 10 млн гривень на ремонтах Трипільської та Зміївської ТЕС.

Про це інформує Служба безпеки України у вівторок, 14 липня.

За даними СБУ, замість нових труб, як було передбачено тендерною документацією, посадовці закупили старі неякісні труби, які зберігалися просто неба. На стару продукцію нанесли фальшиве маркування, після чого поставили її як нову.

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Це, своєю чергою, могло підірвати стабільну роботу теплоелектростанцій під час підготовки до нового опалювального сезону. Правоохоронці провели експертизи, які підтвердили невідповідність поставлених труб державним стандартам. Сума збитків для «Центренерго» становить 10,4 млн грн.

Що загрожує фігурантам справи

Трьом фігурантам справи про розкрадання в українській енергетиці повідомили про підозру за статтями:

про привласнення майна в особливо великих розмірах,

підроблення документів,

зловживання службовим становищем.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

© СБУ

© СБУ

Нагадаємо, у Харкові спалахнув новий антикорупційний скандал через закупівлю сосен. Міськрада профінансувала висадження дерев за величезні кошти. Із міського бюджету за чотири хвойні дерева сплатили 3,8 мільйона гривень.

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